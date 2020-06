Regeln für verkaufsoffene Sonntage: Bundesgericht verhandelt

Leipzig (dpa) - Der Dauerstreit um die Sonntagsöffnung von Läden anlässlich von Festen oder Märkten beschäftigt heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Verhandelt werden zwei Klagen der Gewerkschaft Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Anlässe waren eine «Blaulichtmeile» in Mönchengladbach und ein historischer Handwerkermarkt sowie eine Herbstschau in Herrenberg.

Von dpa