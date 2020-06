Mann verursacht Unfall mit 3,26 Promille: Kinder verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Beinahe glimpflich ausgegangen ist ist die Unfallfahrt eines Mannes mit 3,26 Promille: Der 37-Jährige war in Bochum an einer roten Ampel in den Wagen einer Frau (39) mit zwei Kindern (7/9) aufgefahren. Die Kinder wurden laut Polizeimitteilung vom Montag bei dem Unfall am Samstag nur leicht verletzt. Dafür entstand Sachschaden von rund 16 000 Euro. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

Von dpa