Nach einem Besuch des Krisenstabs will sich Laumann zusammen mit Landrat Olaf Gericke ( CDU ) am späten Nachmittag bei einer Pressekonferenz äußern. Der Kreis Warendorf im Münsterland grenzt direkt an den Kreis Gütersloh. Im Fleischbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück war es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 1331 der Arbeiter sind infiziert (Stand Sonntag). Ein Teil der Mitarbeiter wohnt im Kreis Warendorf.