Robert Koch-Institut schickt Epidemiologen nach Gütersloh

Düsseldorf/Warendorf (dpa/lnw) - Das Robert Koch-Institut (RKI) hat drei Epidemiologen nach Gütersloh geschickt. Das sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bei einer Pressekonferenz am Sonntag von der Unterstützung aus Berlin berichtet. Zur genauen Aufgabe der Wissenschaftler, ob sie beispielsweise im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück oder im Krisenstab des Kreises aktiv werden, wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Außerdem würden 15 sogenannte Containmentscouts das Kreisgesundheitsamt bei der Nachfolgerung von Infektionen unterstützen. Diese Aufgabe übernehmen aber keine Wissenschaftler, sondern Hilfskräfte.

Von dpa