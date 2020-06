Angeklagter stellt tödlichen Schuss als Versehen dar

Bei der Tat soll der Deutsche seiner von ihm getrennt lebenden Frau laut Anklage von hinten in den Rücken geschossen haben. Als sie noch flüchten wollte, soll er auf ihren Kopf gezielt haben. Passanten überwältigten den Mann, die Frau verblutete am Tatort. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte das Scheitern der Beziehung nicht akzeptieren wollte. Seine Frau hatte sich von ihm getrennt. Das Gericht gab den Hinweis, dass nach Aussage eines Gutachters die Frau wohl doch durch Schüsse in die Brust starb.

Der 59-jährige Angeklagte ist stark sehbehindert. Sein Sichtfeld ist stark eingeschränkt und er ist sehr lichtempfindlich. In den Saal musste er geführt werden. Laut Zeugenaussagen hatte er in der Vergangenheit wegen seiner Augenkrankheit öfter einen Suizid angekündigt. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt.