Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden Belgier am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße im Kreis Düren unterwegs. Aus ungeklärter Ursache habe der 59-Jährige mit dem Vorderrad seines Motorrads das Hinterrad des anderen Mannes berührt. Beide stürzten an einem Grünstreifen beziehungsweise in einen Graben. Während der jüngere Fahrer unverletzt blieb, starb der 63-Jährige später im Krankenhaus.