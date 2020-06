Bei Großbrand: Eier und Kartoffel auf Feuerwehr geworfen

Nümbrecht (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) hat ein Anwohner mit mindestens drei Eiern und einer Kartoffel nach Feuerwehrleuten geworfen. Das bestätigte Bürgermeister Hilko Redenius am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt habe Strafanzeige erstattet. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus waren am Freitag zwölf Menschen verletzt worden. Zuvor hatte «oberberg-aktuell.de» über die Eierwürfe berichtet.

Von dpa