Fans machen mit Menschenkette mobil: «Gegen die Zerlegung»

Gelsenkirchen (dpa) - Die Fans des FC Schalke 04 machen mobil. Mit einer Menschenkette rund um das Vereinsgelände am Berger Feld und die Veltins-Arena wollen die Anhänger am Samstag (15.30 Uhr) während des letzten Bundesliga-Saisonspiels der Mannschaft in Freiburg gegen Missstände und Fehlentwicklungen beim Traditionsclub demonstrieren. Das kündigten mehrere Fan-Organisatoren an. «Schalke ist kein Schlachthof! Gegen die Zerlegung unseres Vereins», lautet das Motto der Aktion, die sich gegen die Vereinsführung um den Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies richtet.

Von dpa