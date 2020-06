Corona: Landtag baut 240 Acrylglas-Kabinen im Plenum auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein ungewohntes Bild im Düsseldorfer Landtag: Am Dienstag begann der Aufbau von 240 Acrylglas-Kabinen für alle Abgeordneten, die Regierungsbänke, die Plätze des Präsidenten und der Schriftführer. Das Plenum soll so ab Mittwoch drei Tage lang erstmals wieder in voller Stärke tagen. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Fraktionen zuletzt jeweils nur ein Drittel ihrer Abgeordneten geschickt, um so den Mindestabstand zwischen den Beteiligten zu wahren. Durch die vorne und an den Seiten geschlossenen Acrylglas-Kabinen ist dies nicht mehr nötig.

Von dpa