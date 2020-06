Fußball-Bundesligist BVB plant virtuelle Asien-Tour

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht auf eine virtuelle Asien-Tour. Wie der BVB am Dienstag mitteilte, hätten «viele Fans und Partner aus der Region» diesen Wunsch geäußert, nachdem die geplante Reise des Fußball-Bundesligisten nach China und andere Länder der Region wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden war. «Daraus entstand die Idee, aus Dortmund heraus und in enger Zusammenarbeit mit den Standorten unserer Büros in Singapur und Shanghai im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison verstärkt digital nach Asien auszusenden», sagte Marketing-Chef Carsten Cramer.

Von dpa