Razzia gegen chinesischen Schleuser- und Zuhälterring

Mönchengladbach (dpa/lnw) - 250 Polizisten sind in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens gegen einen chinesische Schleuser- und Zuhälterbande vorgegangen. Dabei gehe es auch um Zwangsprostitution, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Acht Wohnungen und Geschäftsräume wurden in Mönchengladbach, Dortmund, Essen, Köln, Bonn und im niedersächsischen Clausthal-Zellerfeld durchsucht.

Von dpa