Ferienstart an Flughäfen: Deutliche Belebung erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach wochenlangem Lockdown rechnen die großen NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn in der Sommerferienzeit mit einer deutlichen Belebung. Die Zahl der Abflüge werde von derzeit 40 voraussichtlich im Laufe des Ferienmonats Juli auf rund 150 am Tag steigen, erklärte der Flughafen Düsseldorf am Dienstag bei einem Pressetermin zum Ferienstart. In diesem Jahr sei die Vorfreude besonders groß. «Endlich geht es wieder los», sagte der Düsseldorfer Flughafenchef Thomas Schnalke.

Von dpa