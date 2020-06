Westfälischer Friedenspreis: Vergabe auf 2021 verschoben

Münster (dpa/lnw) - Der Preis des Westfälischen Friedens wird wegen der Corona-Pandemie erst 2021 verliehen. Das teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Dienstag in Münster mit. Geplant war der Festakt für den 19. September im Rathaus in Münster. Die unsichere Genehmigungslage für Großveranstaltungen habe die Grundlage für einen würdigen Festakt entzogen, teilte die Gesellschaft mit.

Preisträger sind die ehemaligen Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens. Alexis Tsipras und Zoran Zaev werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit um die Stabilität in der gesamten Region des Balkans geehrt. Für die Laudatio hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugesagt. Der Jugendpreis geht an die Kinder und Jugendlichen von Plant-for-the-Planet, die sich gegen den Klimawandel stemmen.

Westfälischer Friedenspreis: Die bisherigen Preisträger 1/13 2020: Die früheren Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev (l.), werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit ausgezeichnet. Foto: picture alliance/Boris Grdanoski/AP/dpa

2020: Die Kinder und Jugendlichen der Initiative Plant-for-the-Planet erhalten den Preis für ihr aktiven Handeln gegen den Klimawandel. Das Bild zeigt den Umweltaktivisten und Gründer - Felix Finkbeiner. Foto: Sina Schuldt/dpa

Dr. Reinhard Zinkann und Markus Lewe (rechts oben) präsentierten die Preisträger. Den Westfälischen Friedenspreis 2018 bekamen die Pfadfinder (rechts unten) sowie (links von oben) Litauen (Präsidentin Dalia Grybauskaite), Lettland (Raimonds Vejonis) und Estland (Kersti Kaljulaid). Foto: Gunnar A. Pier, Christian Schnaubelt, dpa (3) - Montage: gap

Jordaniens König Abdullah II. erhielt den Friedenspreis im Jahr 2016. Foto: dpa

Mit dem Preis des Westfälischen Friedens wurden im Jahr 2014 die „International Space Station“ (ISS) und die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Foto: Jürgen Peperhowe

Verleihung des Westfälischen Friedenspreises im Jahr 2012 an Helmut Schmidt. Foto: Jürgen Peperhowe

2010 wurde der Dirigent und Pinanist Daniel Barenboim mit dem Preis geehrt. Foto: Kim Graf

Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan wurde 2008 mit dem Preis des Westfälischen Friedens geehrt. Foto: A1885 epa Keystone Sandro Campar

2006 erhielt der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing den Preis. Foto: Rolf Vennenbernd

Der Dirigent Kurt Masur wurde im Jahr 2004 ausgezeichnet. Foto: dpa

Im Jahr 2002 ging der Friedenspreis an die ehemalige Bundesanwältin der Schweiz: Carla Del Ponte Foto: Martial Trezzini

Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 2000 mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Foto: A2942 Ingo Wagner

1998 erhielt Vaclav Havel (links im Bild), Schriftsteller und ehemaliger tschechischer Staatspräsident, den Preis des Westfälischen Friedens. Foto: dpa

Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert und geht zur Hälfte an die ausgezeichnete Jugendorganisation. Als Ersatztermine nannte die WWL den 28. August und den 2. Oktober 2021.