Missbrauchsfall Münster: Wohnung in Belgien durchsucht

Münster (dpa) - Im Missbrauchsfall Münster haben die Ermittler eine Ferienwohnung im Ausland durchsucht, die der Hauptbeschuldigte mehrfach genutzt haben soll. «Wir können nicht ausschließen, dass sich der 27-jährige Beschuldigte mit dem zehnjährigen Opfer in der Wohnung in Belgien aufgehalten hat», sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Hinweise auf einen möglichen Missbrauch an diesem Ort gebe es aber nach ersten Ermittlungen in der Wohnung am selben Tag nicht, so Botzenhardt.

Von dpa