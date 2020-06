Tönnies und Lockdown: Laschet unterrichtet Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies und die drastischen Einschränkungen für die Bevölkerung dürften heute zu heftigen Debatten im Landtag führen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das Plenum zunächst über die sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen der Landesregierung im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise unterrichten. Unmittelbar danach bahnt sich in einer Aktuellen Stunde eine Redeschlacht zum Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie an.

Von dpa