Mittelalter-Museum zeigt genialen Schnitzer vom Niederrhein

Köln (dpa) - Das Kölner Mittelalter-Museum Schnütgen zeigt von diesem Donnerstag an die erste Einzelausstellung zu dem überragenden Figurenschöpfer Arnt. Der Schnitzkünstler wirkte zwischen 1460 und 1491 in Kalkar am Niederrhein und in der niederländischen Stadt Zwolle. Er fand viele Nachahmer, doch niemand konnte Figuren von vergleichbarer Raffinesse und Individualität schaffen.

Von dpa