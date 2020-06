Freibad-Not: Polizei warnt vor Sprüngen in Kanäle und Flüsse

Dortmund (dpa/lnw) - Die Bundespolizei in Dortmund warnt vor lebensgefährlichen Sprüngen von Eisenbahnbrücken in Flüsse oder Kanäle. Anlass: Durch die Corona-Pandemie seien viele Freibäder geschlossen oder nur für wenige Besucher geöffnet. «Deshalb wird es im Ruhrgebiet Menschen geben, die sich nach einer «Alternative» umschauen und sich vielleicht dazu entscheiden könnten, von Eisenbahnbrücken, zum Beispiel in den Rhein-Herne-Kanal, zu springen», teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Von dpa