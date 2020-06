BUND: Corona-Fälle bei Tönnies sind Chance für Fleischabgabe

Berlin (dpa) - Nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz bessere Chancen für die Idee einer Fleischabgabe. «Nach Tönnies wächst der Druck weiter», sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz seines Verbandes für 2019 in Berlin. Soziale und ökologische Perspektiven gehörten beim Umweltschutz zusammen.

Von dpa