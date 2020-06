Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer beinahe tödlichen Attacke an einem Düsseldorfer S-Bahnhof haben Mordermittler einen 16-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Samstag einen 17-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Von dpa