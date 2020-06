Gegen ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro hatte er Einspruch eingelegt, unter anderem mit der Begründung, dass er so viel Geld nicht habe. Doch beim Anblick von Zuschauern und Pressevertretern verließ den Mann, der ohne Anwalt gekommen war, am Mittwoch die Lust, für seine Sache zu streiten.

Mit so vielen Leuten im Saal wolle er nicht verhandeln. Da Gerichtsprozesse grundsätzlich öffentlich sind, hatte das Gericht keine Handhabe, ihm entgegenzukommen. Für eine Verschiebung lag ebenfalls kein Grund vor.

Daraufhin ließ der 31-Jährige Amtsrichterin Nicole Marci einfach sitzen. So etwas habe sie in ihrer Richterlaufbahn auch noch nicht erlebt, sagte die Richterin. Dann verwarf sie den Einspruch des Kellners, der die 4000 Euro nun zahlen muss (Az.: 301 OWI 83/20).

Er habe in der geschlossenen Shisha-Bar nur nach dem Rechten sehen wollen, hatte der Mann im Vorfeld argumentiert. Dann seien überraschend Freunde aufgetaucht. Der Ordnungsdienst hatte dagegen Wasserpfeifen in Betrieb und Getränke auf den Tischen gesehen.

In Düsseldorf wurden nach Angaben der Stadt 520 Bußgeldbescheide wegen Corona-Verstößen erlassen - in Höhe von insgesamt 140 000 Euro. In 77 Fällen wurde Einspruch eingelegt. Der Fall des Kellners war der erste gewesen, über den verhandelt werden sollte.