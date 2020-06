Experte begrüßt Lockdown: Keine Parallele zu Ischgl

Berlin (dpa) - Nach dem massiven Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik begrüßt ein Experte den Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. «Man muss kein großer Prophet sein, um zu sehen, dass es diese Maßnahmen braucht, um dem Virus wieder Einhalt zu gebieten», sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa