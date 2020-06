Durchsuchungen wegen illegalen Internet-Handels: 31 in NRW

Bamberg/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei Razzien gegen Nutzer einer illegalen deutschsprachigen Internet-Handelsplattform haben 1400 Polizisten in Deutschland und Österreich mehr als 200 Wohnungen durchsucht. 32 Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mit. In Nordrhein-Westfalen wurden 31 Objekte durchsucht.