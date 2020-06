Kölner Zoll: 11 000 Drogensendungen per Post in zwei Jahren

Köln (dpa/lnw) - Der Zoll in Köln hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 11 000 Drogensendungen im Wert von rund 1,8 Millionen Euro aus dem innereuropäischen Postverkehr gezogen. «Alle Briefe waren für Empfänger in Deutschland bestimmt und kamen aus den Niederlanden», teilten die Beamten am Mittwoch mit. «Pro Brief waren das immer nur ein paar Gramm, aber in der Summe kamen bisher bereits mehr als 200 Kilogramm an verschiedenen Drogen zusammen», sagte ein Sprecher. Der Drogenhandel im Darknet habe weiter zugenommen, erläuterte der Zoll. Daher kontrolliere man gezielt den Postverkehr und regelmäßig in den entsprechenden Postverteilzentren.

Von dpa