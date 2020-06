Feuer in Restaurantküche: Zwei Mitarbeiter leicht verletzt

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Restaurantküche in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sind zwei Mitarbeiter durch dichten Rauch leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet wohl eine Pfanne in der Küche des chinesischen Restaurants in Brand, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer am Mittwochabend wurden die gesamte Kücheneinrichtung und eine Lüftungsanlage beschädigt.

Von dpa