Flughäfen: Ferienstart mit deutlich weniger Passagieren

Köln (dpa/lnw) - Zum Start in die Sommerferien erwarten die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Reisende als normalerweise. Am Flughafen Köln/Bonn werden nach Angaben eines Sprechers von Freitag bis Sonntag voraussichtlich etwa 15 000 Passagiere starten oder landen - am ersten Ferienwochenende im vergangenen Jahr seien es rund 130 000 gewesen. Statt wie damals 940 Flüge seien dieses Mal nur 140 Starts und Landungen geplant. Ziele seien unter anderem Mallorca, Griechenland, Portugal, Kroatien und die Türkei.

Von dpa