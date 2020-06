Schalke mit gute Karten auf Verpflichtung von Malang Sarr

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat laut französischen Medienberichten gute Karten im Transfer-Poker um Fußball-Profi Malang Sarr. An einer Verpflichtung des 21 Jahre Abwehrallrounders von OGC Nizza sind angeblich mehrere Vereine interessiert, Sarr soll jedoch einen Wechsel in die Bundesliga anstreben. Sein Vertrag in Nizza läuft in diesen Sommer aus, somit wäre der 1,82 Meter große französische U21-Nationalspieler ablösefrei zu haben.

Von dpa