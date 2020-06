Berlin (dpa) - Vor dem letzten Kraftakt der erfolgreichen Premieren-Saison muss Urs Fischer seinen Spielern gut zureden - und auch sich selbst ein bisschen. «Diese Saison hat Spuren hinterlassen. Wir waren immer am Limit, sonst wären wir nicht da, wo wir stehen», sagte der Trainer des 1. FC Union Berlin vor der Partie der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei.

Versprechungen an die noch Mitten im Abstiegskampf steckende Fortuna oder deren einzig verbliebenen Konkurrenten Werder Bremen gibt es vom Schweizer nicht. «Wir sind nicht verantwortlich, wir haben unser Ziel erreicht, wir wollen es aber besser machen als gegen Hoffenheim», sagte Fischer.

Das 0:4 im ersten Spiel nach dem geschafften Klassenverbleib hat das Selbstverständnis der ewig kämpfenden Unioner getroffen. Doch Fischer bat nochmals um Milde in der Beurteilung. «Ich hoffe, wir konnten ein bisschen nachtanken und haben wieder genug Benzin im Tank», sagte der 54-Jährige. Aufsteiger Union hatte bereits am 32. Spieltag den Klassenverbleib gesichert. Düsseldorf kann mit einem Sieg aus eigener Kraft den Relegationsrang 16 schaffen. Ansonsten droht der direkte Abstieg.

Personell muss Fischer für die Partie gegen die Fortuna möglicherweise gleich mehrere Änderungen vornehmen. Neben dem gelb-gesperrten Stürmer Sebastian Andersson fehlen auch Florian Hübner (Knöchel) und Julian Ryerson (Knie). Angeschlagen und nicht komplett im Training waren zudem Christopher Lenz und Marcus Ingvartsen.

Offen ließ Fischer, ob der scheidende Rafal Gikiewicz letztmals für Union im Tor stehen oder Ersatzmann Jakob Busk gegen die Fortuna spielen wird. «Einer wird im Tor stehen», blieb Fischer auch vor der letzten Partie bei der für ihn typisch trockenen Art der Beantwortung von Personalfragen.

Ganz belanglos ist für den Union-Coach der Saisonausklang im erneut praktisch leeren Stadion auch nicht. «Das letzte Spiel nimmst du mit in die Ferien und die Vorbereitung. Wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, hilft dir das», meinte er. Ein besseres Bild als bei der Aufstiegsparty vor den Stadiontoren nach dem letzten Heimspiel gegen Paderborn (1:0) - als Corona-Regeln verletzt wurden - werde man abgeben, versprach Pressechef Christian Arbeit: «Es ist keine vergleichbare Situation. Es gibt keine emotionale Überreaktion mehr.»

Welche Spieler Fischer neben den sicher scheidenden Gikiewicz, Sebastian Polter und Keven Schlotterbeck im zweiten Bundesliga-Jahr nicht mehr zur Verfügung hat, ließ der Verein auch am Donnerstag noch offen. Personaltaktische Erwägungen für die Düsseldorf-Partie als erstem Test für die kommende Spielzeit schloss Fischer aber aus: «Es wird die beste Mannschaft spielen.»