Dortmund: Sportchef Zorc will 2022 «Jüngere ranlassen»

Dortmund (dpa) - Michael Zorc wird sich nach Ablauf seines am Mittwoch bis 2022 laufenden Vertrages offenbar als Sportdirektor bei Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund zurückziehen. «Wir haben uns noch mal verständigt, den Vertag bis zum 30. Juni 22 auszudehnen. Ich freue mich sehr darüber, ich bin noch sehr motiviert, wir wollen noch was erreichen», sagte Zorc am Donnerstag: «Dann ist aber auch irgendwann der Zeitpunkt da, dass man Jüngere ranlässt und andere Einflüsse in den Club lässt.» Was er nach 2022 mache, «darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht», sagte der 57-Jährige: «Ich habe dann ja auch ein stattliches Alter erreicht.»

Von dpa