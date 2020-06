Streich über Schalke-Krise: «Ganz finstere Zeiten»

Freiburg (dpa/lnw) - Freiburgs Trainer Christian Streich hat die schwere Krise des nächsten Gegners FC Schalke 04 als «extreme Situation» bezeichnet. «Das wünscht man niemandem, wie es jetzt in Schalke ist - schon gar keinem Trainer, Verantwortlichen oder Spieler dort», sagte der 55-Jährige zwei Tage vor dem abschließenden Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Schalker. Das jüngste 1:4 des Revierclubs gegen Wolfsburg war das 15. Schalker Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg.

Von dpa