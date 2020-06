Rösler vor Saisonfinale um Druck-Ausgleich bemüht

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler will allzu großen Druck für sein abstiegsbedrohtes Team vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verhindern. «Dass es auf der Zielgeraden nervliche Anspannung gibt, ist ganz klar», sagte Rösler am Donnerstag. Vor dem Spiel am Samstag beim 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr/Sky), das dem Tabellen-16. zumindest die Relegation bescheren könnte, arbeitet Rösler daher intensiv mit Mentalcoach Axel Zehle zusammen: «Er ist enorm wichtig für uns.»

Von dpa