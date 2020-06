NRW-Agrarministerin Heinen-Esser: „Dann muss es andere Preise geben“

Die Corona-Pandemie rückt die Fleischwirtschaft in den Fokus. Was jetzt passieren muss, darüber sprach Agrarministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) vor einem Branchengipfel mit unserem Korrespondenten Hilmar Riemenschneider .

Frau Heinen-Esser, erst Westfleisch, jetzt Tönnies : Corona legt den Blick auf die Verhältnisse in der Fleischindustrie schonungslos offen. Ist das ein Wendepunkt für die Fleischwirtschaft?

Heinen-Esser: Ich glaube, ja. Wir müssen jetzt viele Fragen in der Fleischverarbeitung insgesamt lösen, die wir vorher noch als getrennte Aspekte behandelt haben. Die Arbeitsbedingungen in der Schlachtindustrie selbst müssen deutlich verändert werden. Wir müssen uns aber zugleich mit der gesamten Kette befassen. Wenn das Motto „Geiz ist geil“ ist, dann wirkt sich das auf diese Kette aus. Es geht um die Fragen: Wie ent­wickeln sich die Preise? Und hat dies Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben oder die Haltebedingungen in den landwirtschaftlichen Betrieben? Wenn wir etwa eine andere Haltung haben wollen, Stichwort: Tierwohl, dann muss es andere Preise geben. Sonst können Landwirte das nicht leisten.

Durch die akute Schließung bei Tönnies erleben Landwirte, dass genau geplante Schlachttermine nicht einzuhalten sind, dass damit einkalkulierter Platz für neue Ferkel nicht frei wird. Wie wollen Sie so festgelegte Strukturen überhaupt verändern?

Heinen-Esser: Das System muss weniger krisenanfällig werden. Es ist in weiten Teilen auf Effizienz getrimmt. Das ist so lange okay, wie dies nicht zu Nachteilen in der Qualität führt bzw. Umwelt-, Tierschutz- oder Sozialstandards aushöhlt. Ich erlebe die Bereitschaft der Landwirte, in den Ställen mehr Raum und Flexibilität zu schaffen. Aber dies muss auch honoriert werden. In anderen Stallformen gibt es andere Möglichkeiten. Pro­bleme sind derzeit unklare Rahmenbedingungen, zum Beispiel zur Zukunft der Sauenhaltung, oder lange Genehmigungsverfahren. Nach dem Fall Westfleisch in Coesfeld hatten wir die Sorge, dass solche Probleme auch in anderen Schlachtbetrieben auftauchen. Das hat sich jetzt ja auch bestätigt.

Billiges Fleisch ist das eine – preiswertes Fleisch etwas anderes. Was muss sich verändern?

Heinen-Esser: Wir benötigen faire Preise für qualitativ hochwertige Lebensmittel. Und dabei bedeutet Qualität auch hohe ökologische und soziale Standards in der Erzeugung unter Wahrung des Tierwohls. All dies gibt es nicht zum Nulltarif. Daher muss sich der Preis verändern. Wir müssen verhindern, dass Fleisch als Lockvogelprodukt genutzt wird, um Kunden in die Supermärkte zu holen. Ich habe großes Verständnis, dass es auch eine sozialpolitische Dimension gibt, dass man sich Fleisch leisten kann. Aber es geht darum, dass Fleisch im Laden so viel kostet, wie es wirklich wert ist. Dafür muss man die gesamte Produktionskette mit einrechnen: Dann können 800 Gramm Bratwurst nicht für 3,39 Euro verkauft werden. Das muss jedem klar sein.

Das Gegenargument lautet dann immer, dass die Unternehmen auf dem internationalen Markt überleben müssen. Wie, glauben Sie, kann man jemanden wie Clemens Tönnies bewegen, bei solchen Veränderungen mitzuspielen?

Heinen-Esser: Ich glaube, dass gerade Herr Tönnies jetzt ein hohes Interesse hat, Veränderungen durchzusetzen. Er ist jetzt massiv betroffen, alle blicken auf ihn. In seinem Betrieb sind 1500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und erkrankt. Die Ursachenforschung läuft. Jetzt will das Unternehmen die Werkverträge abschaffen. Da tut sich in der Tat einiges.

Was muss sich für die Landwirte ändern?

Heinen-Esser: Die Landwirte merken jetzt, dass sie das letzte Glied der Preiskette sind. Obwohl sie ja eigentlich ganz vorne stehen. Wenn ein Betrieb wie Tönnies ausfällt mit rund 25 000 Schlachtungen täglich, merken sie dies. Bis zu einer gewissen Dauer können die bestehenden Strukturen dies überbrücken. Perspektivisch müssen wir über angepasste Ställe nachdenken. Aber dies geht nicht von heute auf morgen. Und dafür brauchen die Betriebe Unterstützung von uns. Ich bin froh, dass wir im Konjunkturprogramm fünf Millionen Euro für Tierwohlmaßnahmen einsetzen können.

Braucht es für einen Strukturwandel nicht viel höhere Fördersummen?

Heinen-Esser: Unbedingt. Einen Teil kann der Staat beisteuern. Ich bin auch noch nicht entschieden, ob eine Abgabe an der Ladentheke der richtige Weg ist. Das wäre zwar ein gesichertes zusätzliches Einkommen für die Landwirte. Allerdings muss man anerkennen, dass es bei dem Erneuerbare-Energien-Gesetz so gelungen ist, ein neues System aufzubauen.

An diesem Freitag haben Sie zu einem Branchengespräch eingeladen, welches Signal soll davon ausgehen?

Heinen-Esser: Dass wir uns die ganze Kette anschauen und in den einzelnen Stufen konkrete Maßnahmen entwickeln werden. Ob wir die am Freitag schon aus der Schublade ziehen, glaube ich eher nicht. Aber wir müssen Lösungen schnell umsetzen und uns gemeinsam dazu bekennen. Das Treffen veranstalten wir mit dem Bund und Niedersachsen zusammen. Zunächst wird es um eine Bestandsaufnahme gehen, welche Lösungen wir akut brauchen im Verhältnis zwischen Landwirt und Schlachtbetrieb. Wie erwähnt soll die Debatte nicht im Schlachtbetrieb stehen bleiben, sondern Themen vom Stall bis zum Teller umfassen.