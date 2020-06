Lange Staus bis in den Abend nach Unfall in Porta Westfalica

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Ein schwerer Lastwagenunfall auf der A 2 bei Porta Westfalica hat am Donnerstag kilometerlange Staus ausgelöst, die bis in die Abendstunden dauern sollten. Zwei Autofahrer (82 und 55) wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde bis zum Abend in beiden Richtungen gesperrt.