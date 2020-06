Bereits am Samstag hatten Autofahrer im Land überwiegend freie Strecken vorgefunden. Die entspannte Lage war erwartet worden.

Auch an den Flughäfen in NRW war weit weniger los als in den Vorjahren zum Start der Sommerferien. In Köln/Bonn erfolgten am ersten Ferienwochenende diesmal nur etwa ein Sechstel der normalerweise üblichen Starts und Landungen, wie ein Sprecher am Sonntag bestätigte. Im Laufe der nächsten Tage wird mit steigenden Reisendenzahlen gerechnet.