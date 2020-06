Erste Ferienwoche startet mit Regenschauern

Essen (dpa/lnw) - Die erste Sommerferienwoche startet in NRW mit wechselhaftem Wetter und wird auch nicht mehr so heiß. Schauer gehen ab Montag nieder und die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad zurück. Die Nächte kühlen auf zehn bis zwölf Grad ab, sagte ein Experte vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag. Noch mehr Regen soll es dann zur Wochenmitte geben: Mittwoch und Donnerstag werden den Angaben nach verbreitet nass, hier und da auch mit Gewittern. Anschließend ströme aber wieder mehr Warmluft aus dem Süden ins Land.

Von dpa