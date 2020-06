Hoeneß zu Tönnies: Nicht alles «in Schutt und Asche» reden

München (dpa) - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Schalkes Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies gegen seiner Meinung nach überzogene Kritik im Zuge des massiven Corona-Ausbruchs in dessen Fleischbetrieb verteidigt. «Teilweise erinnert es mich an meine Zeit mit der Steuersache. Ich glaube, wenn man mal in so einer Maschinerie drin ist, dann versucht da jeder, den anderen noch zu überholen mit seiner Kritik», sagte der 68 Jahre alte Hoeneß in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Fernsehens am Sonntagabend.

Von dpa