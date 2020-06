Bei Netto verkauft: Hersteller ruft ganze Mandeln zurück

Hamburg (dpa) - Der Hamburger Importeur August Töpfer & Co ruft Mandeln zurück, die in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bei Netto Marken-Discount verkauft worden waren. Betroffen ist die 200-Gramm-Packung der «Clarky's Mandeln ganz naturbelassen» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.10.2020 und der Losnummer L 41766. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels salmonellenbelastete Mandelkerne befinden.

Von dpa