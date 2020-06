Mehr Geld für unbefristete Stellen an Universitäten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen erhalten ab dem nächsten Jahr dauerhaft 900 Millionen Euro mehr pro Jahr. Die Mittel «können insbesondere für die Einrichtung von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen genutzt werden», erklärte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Dienstag in Düsseldorf. Die langfristige Finanzierung schaffe mehr Planungssicherheit für die Hochschulen. Ziel sei, dass sich die Qualität von Studium und Lehre dadurch flächendeckend und dauerhaft verbessere.