Markus Lüpertz gestaltet elf Fenster in Kölner Kirche

Köln (dpa) - Der Maler Markus Lüpertz (79) gestaltet elf Fenster in der romanischen Kirche St. Andreas in Köln. Von 2005 bis 2010 hatte Lüpertz bereits zwölf Fenster in der Basilika entworfen. Die Kosten betragen nach Angaben des Fördervereins Romanische Kirchen Köln gut eine Million Euro.