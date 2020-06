Zwei Jugendliche finden Cannabisplantage im Wald

Krefeld (dpa/lnw) - Abenteuer am Abend: Zwei Jugendliche (14) haben in einem Krefelder Waldstück eine Cannabisplantage entdeckt. Die beiden waren dort am Montagabend in der Nähe eines Wasserwerks unterwegs und entdeckten die Pflanzen auf einer Lichtung, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Diese seien umzäunt gewesen. Mit Hilfe ihrer Smartphones hätten die beiden Teenager herausgefunden, dass es sich um Cannabis handelte und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten 27 Pflanzen sicher und nahmen Ermittlungen auf.

Von dpa