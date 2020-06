Düsseldorf (dpa(/lnw) - Der Siegfried-Kracauer-Preis für Filmkritik 2020 wird auf dem Kinofest in Lünen vergeben. Die nach dem Autor und Filmtheoretiker Siegfried Kracauer benannte Auszeichnung werde dort am 1. November überreicht, teilte die Film- und Medienstiftung NRW am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa