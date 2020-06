«Invictus Games» in Deutschland auf 2023 verschoben

Düsseldorf/London (dpa) - Die von Prinz Harry initiierten «Invictus Games» werden erst 2023 in Düsseldorf stattfinden - also ein Jahr später als geplant. Das teilte am Dienstag die «Invictus Foundation» in London mit. Bei den «Invictus Games» treten kriegsversehrte Veteranen in paralympischen Wettbewerben an. Wegen der Corona-Epidemie waren die für 2020 angesetzten Spiele in Den Haag um ein Jahr verschoben worden. Um im Zwei-Jahres-Zyklus zu bleiben, wird nun auch die Veranstaltung in Düsseldorf ein Jahr später ausgerichtet.

Von dpa