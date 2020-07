Merz: Ich hätte mich enger mit Söder abgestimmt

«Die Maßnahmen zwischen Bayern und NRW waren abgestimmt», sagte Laschet am Mittwoch, als er darauf angesprochen wurde. NRW habe sich mit Bayern abgestimmt wie mit den anderen 14 Bundesländern auch. Das fange bei den Schulschließungen an und beinhalte auch die geplante Rückkehr zum Unterricht nach den Sommerferien. Es gebe lediglich unterschiedliche Akzente in der Geschwindigkeit.

Laschet, der sich ebenfalls um den CDU-Vorsitz bewirbt, war in der Corona-Krise vorgeworfen worden, zu schnell die verhängten Maßnahmen gelockert zu haben - anders als Bayern, wo Söder einen strikteren Kurs fuhr. Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies reagierte Laschet aus Sicht von Kritikern hingegen zunächst zu zaghaft. Die jeweilige Performance in der Krise ist auch ein Gradmesser für alle höheren Aufgaben, die eine Kanzlerschaft mit sich bringen würde. Als Bewerber um den CDU-Vorsitz liebäugelt auch Merz mit einer Kanzler-Kandidatur. Er verteidigte Laschet bei «Markus Lanz» auch: «Ich finde, er wird da teilweise unfair kritisiert.»

Merz fügte hinzu: «So eine Krise ist für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung und wirklich ein echtes Problem.» Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) mache auch Fehler, werde auch kritisiert, etwa dafür, «dass sie vielleicht auch spät reagiert», sagte Merz. «Wir können doch im Grunde genommen wirklich sagen, dass unsere Regierungen in Deutschland, die Bundesregierung und die Landesregierungen, für dieses Land die richtigen Entscheidungen treffen.» Der CDU-Politiker betonte: «Also ich wollte zum jetzigen Zeitpunkt in keinem anderen Land leben.»

Mit Blick auf Bayerns Landeschef sagte Merz, ein Kanzlerkandidat Söder sei «denkbar, klar». In Umfragen zur Kanzlerkandidatur der Union hat Söder derzeit die besten Karten.