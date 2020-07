Geldautomat in Niederkrüchten gesprengt: Mit Beute geflohen

Niederkrüchten (dpa/lnw) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Niederkrüchten nahe der niederländischen Grenze sind am Mittwoch mindestens drei Männer mit einem schnellen Auto und ihrer Beute geflohen. Mindestens zwei Männer gingen am frühen Morgen zur Bankfiliale während das spätere Fluchtauto nach Polizeiangaben unbeleuchtet und mit geöffneter Heckklappe in einem Kreisverkehr Runden drehte.

Von dpa