Derzeit gelte nur im Kreis Gütersloh wegen der vielen Infektionsfälle eine regionale Corona-Verordnung mit besonderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, erklärte ein Sprecher. Sollte dies künftig wieder auf weitere Regionen zutreffen, werde das bis Ende Juni noch landesweit gültige Mietwagenprogramm auch dort wieder zum Tragen kommen.

«Mit dem Angebot unterstützen wir die Mobilität der Menschen, die unser Gesundheitssystem am Laufen halten und in den betroffenen Regionen weiterhin in vorderster Linie stehen», betonte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Aufgrund der großen Nachfrage hatte das Land zuletzt zusätzlich vier Millionen Euro für das Angebot bereitgestellt und den Berechtigtenkreis erweitert: Beschäftigte in Akutkrankenhäusern, Psychiatrien, Dialysezentren und sonstigen Kliniken, die akut Infizierte behandeln, können das Angebot nutzen - ebenso wie Mitarbeiter des öffentlichen Rettungsdienstes sowie der stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen. Voraussetzung für einen kostenlosen Mietwagen ist derzeit ein Erstwohnsitz oder Arbeitsort im Kreis Gütersloh.

Um die Abrechnung müssen sich die Beschäftigten nicht kümmern - das übernimmt der Autoverleiher direkt mit der Bezirksregierung Münster, die dieses Programm zentral für das ganze Land betreut. Die Anmeldung erfolgt unter https://www.mobil.nrw/mietfahrzeugprogramm.html.