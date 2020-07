Europa League: Auch zwei Achtelfinals in Deutschland

Berlin (dpa) - Die beiden Europa-League-Achtelfinals zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe sowie zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom werden am 5./6. August in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Die beiden Begegnungen werden in je einem K.o.-Spiel entschieden. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Bei beiden Paarungen war vor der Corona-Zwangspause das Hinspiel im März ausgefallen. Bei den anderen sechs Achtelfinal-Paarungen, bei denen bereits Hinspiele stattfanden, ist der Austragungsort des Rückspiels noch unklar.

Von dpa