Preußen Münster steigt ab, Duisburg kann noch Dritter werden

Münster (dpa/lnw) - Preußen Münster steigt nach neun Jahren aus der 3. Fußball-Liga ab. Das Bundesliga-Gründungsmitglied verlor auf eigenem Platz mit 0:3 (0:1) gegen den SV Meppen und hat vor dem Saisonfinale am Samstag vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Westfalen spielten seit 2011 ununterbrochen in der 3. Liga und hatten in sechs der neun Spielzeiten einstellige Tabellenplätze belegt und zwischenzeitlich um den Aufstieg mitgespielt.

Von dpa