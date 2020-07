Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Landgericht will am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr) entscheiden, ob der wegen Bestechlichkeit verurteilte ehemalige Chef des landeseigenen Baubetriebs BLB Schadenersatz an das Land zahlen muss. NRW fordert von dem inhaftierten Ferdinand Tiggemann 10,2 Millionen Euro (Az.: 3 O 344/17).

Der heute 70-Jährige Tiggemann hatte Investoren gegen Schmiergeld Bauvorhaben des Landes verraten. Das führte dazu, dass dem Land als Bauherrn die notwendigen Grundstücke vor der Nase weggeschnappt wurden - und der BLB sie mit erheblichem Aufpreis kaufen musste.

Das Land fordert von Tiggemann auch die Rückzahlung des laut Gerichtsurteil geflossenen Bestechungsgeldes in Höhe von 138 000 Euro.

Der Zivilrichter hatte dem Fiskus in der mündlichen Verhandlung allerdings schlechte Karten bescheinigt. Trotz rechtskräftigen Strafurteils stehen die Chancen im Zivilprozess für das Land damit schlecht.

Die Vorwürfe seien zum Teil «unbewiesene Vermutungen», hatte der Zivilrichter gesagt. Er habe erhebliche Bedenken, was die Schadenersatzansprüche angehe. Die Korruptionsaffäre bei landeseigenen Bauprojekten war vor zehn Jahre öffentlich geworden.