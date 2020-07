Favre: «Bin der Letzte, der sich gegen einen Titel wehrt»

Berlin (dpa) - BVB-Trainer Lucien Favre hält sich auch für die kommende Saison mit einer öffentlichen Titelansage an Serien-Champion FC Bayern München im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft zurück. «Wir werden uns auch in der neuen Saison wieder ambitionierte Ziele setzen, aber sie müssen realistisch bleiben», sagte der 62-Jährige, der immer wieder wegen seines angeblich fehlenden Titel-Gens in der Kritik steht, der «Bild» (Donnerstag). Er wolle jetzt gar nicht darauf hinweisen, dass die Bayern einen rund 150 Millionen Euro höheren Spieler-Etat hätten. «Aber wir dürfen die Augen vor der Realität auch nicht verschließen.»

Von dpa