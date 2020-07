Wuppertaler Schwebebahn: Ein Jahr an Werktagen stillgelegt

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen technischer Probleme wird die Wuppertaler Schwebebahn ein Jahr lang an Werktagen außer Betrieb genommen. Die Bahn soll ab dem 12. August von Montag bis Freitag stillstehen, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke am Freitag. Voraussichtlich bis Sommer 2021 gebe es dann einen Ersatzverkehr. Am Wochenende sollen die Bahnen dagegen fahren. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.