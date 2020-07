Arag-Chef Faßbender zieht sich zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Vorstandschef des Düsseldorfer Versicherungskonzerns Arag SE, Paul-Otto Faßbender, zieht sich nach 20 Jahren aus dieser Position zurück. Ab 4. Juli werde das Vorstandsmitglied Renko Dirksen (43) die Arbeit des Vorstands koordinieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine direkte Nachfolge auf dem Posten des 74-jährigen Faßbender soll es nicht geben. Faßbender will jedoch weiterhin Vorstandschef der übergeordneten Arag Holding SE bleiben und strebt zudem den Vorsitz des Aufsichtsrats der Arag SE an.

Von dpa